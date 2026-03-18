連載「ベースボールの現在地」米国籍のイタリア代表主将の願い「THE ANSWER」では、17日（日本時間18日）に閉幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。世界ランク14位のイタリアは16日（同17日）の準決勝でベネズエラに2-4で敗戦したものの、史上初の4強入りと大躍進。国内出身選手が3人しかいない中、米国籍の主将はイタリアでの野球振興へ