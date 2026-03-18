ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の出演者のルックスが激変していた！大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベントｉｎＢＫ」が１６日に行われ、俳優陣が登場。ヒロイン・トキを演じる女優の郄石あかりは、最後のイベントで感極まり号泣した。公式ＳＮＳには、集合ショットが投稿された。よく見ると…。ネットは「トミーさん別人」「ヘブンさん何