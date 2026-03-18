自腹で1万円かけて用意した80人分の差し入れを、友人が勝手に配って自分の手柄にした――。投稿を寄せた20代女性は、社会人の音楽クラブの中で友人の思わぬ一面を目の当たりにした。参加のきっかけは当の友人の誘いだった。どうやら他のメンバーとなじめておらず、気心の知れた相手が欲しかったようだ。だがその友人の言動がおかしかった。「（ほかのメンバーの）コンサートに行った時のプレゼント、あれ、空き箱に家のお菓子を詰