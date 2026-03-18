友人の非常識な行動のせいで自分まで同類だと思われたら――。投稿を寄せた20代女性は、学生時代の友人に誘われ、社会人の音楽クラブに入った。この友人がかなりの依存体質だった。練習日は必ず駅で待ち合わせして「一緒に行こう」と付きまとい、他のメンバーとは会話ゼロ。女性が誰かと話し始めると急に割り込んでくるなど、「女性経由でしか他人と話せない」状態が続いていた。（文：湊真智人）他のメンバーから白い目で見られ…