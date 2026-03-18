小学3年生の頃、オリックスでプレーするイチローを一目見ようと、両親に内緒で電車とバスを乗り継ぐ「大冒険」をした岩手の野球少年。あれから18年。菊池雄星に、遠くから見つめていたヒーローと同じチームでプレーする奇跡の瞬間が訪れた。【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星そのとき、菊池はどのような心境だったのか。そして、菊池が心を奪われ続けるイチローの行