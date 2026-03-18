〈「その事実を知ったとき、こみ上げてくるものをこらえることができませんでした」…イチローが菊池雄星に秘密にしていた“ある事実”とは〉から続く大きな期待を背負ってプロ入りしたものの、なかなか結果が出ず、孤独なプレッシャーに押しつぶされそうになっていた若き日の菊池雄星。そんな彼を温かく、時に厳しく見守り続けたのは、意外にも石井一久だった。【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情