〈「こんな古い借家じゃなくて、大きな家をプレゼントする」…中2の菊池雄星がプロ野球選手になることを決意するきっかけになった“母の切ない要望”〉から続く少子化をはるかに上回るスピードで減少し続けている少年野球人口。メジャーリーグで活躍する菊池雄星もまた、故郷・岩手で「部員不足で廃部寸前」というチームの厳しい現実に直面していた。【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる