高市政権の浮沈を左右する“キーパーソン”を似顔絵付きで紹介した「高市政権 お友だちゼロの参謀名鑑」。その一部からの抜粋です（イラスト・阿部伸二）。【画像】官房長官の木原稔氏の名鑑。「高市陣営を支えてくれ」と安倍元首相から直接頼まれた過去を持つ◆◆◆ごく限られた人々が政権の浮沈を握っている少数与党から一転して絶対安定多数を獲得し、巨艦となった「高市丸」。舵を取る高市早苗首相の視界に障害は見えない