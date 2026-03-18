「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）期待のルーキーが、ついにベールを脱いだ。「右脚の肉離れ」で出遅れていた、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、ファームのオリックス戦（日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）に「５番・ＤＨ」でプロ初出場。初打席でヒットを放つなど、上々のデビューを飾った。完全復活へ向けて、また一歩前進した虎の未来を担う男には、想像できない素