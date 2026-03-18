北村匠海が主演を務める4月13日スタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）に俳優の出口夏希（24）の出演が決定した。【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”出口が演じるのは、若狭水産高校に通う菅原奈未（すがわら・なみ／17）。“宇宙食開発”を立ち上げる１期生のひとり。いつも明るく、自分の意見をはっきり言うクラスのリーダー的存在。漁業が盛んな