【キーウ、ロンドン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、ペルシャ湾岸のアラブ諸国に、無人機攻撃対策の専門家201人を派遣したと明らかにした。湾岸諸国は米イスラエルの攻撃に報復するイランの無人機攻撃を受けており、イラン製無人機を使ったロシアの攻撃に対処してきたウクライナの経験を共有する。訪問先の英国での議会演説で語った。ゼレンスキー氏は、ウクライナは1日2千機の迎撃無人機を製造可能で、半数をパ