【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、共産党独裁体制の転換を狙って圧力をかけているキューバについて「近いうちに何かすることになる」と述べ、新たな措置を示唆した。ルビオ国務長官はキューバ経済が機能不全だとした上で「改善できない政治、政府のシステムがある。劇的に変化しなければならない」と語った。ホワイトハウスで記者団に答えた。キューバでは米政権が石油などの禁輸措置を取っている影響で深刻な燃料不