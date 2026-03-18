「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場していた阪神・佐藤輝明内野手（２７）、坂本誠志郎捕手（３２）、森下翔太外野手（２５）が１７日、ＺＯＺＯマリンでロッテとのオープン戦に臨んだチームに合流し、即スタメン出場した。以下、森下との主な一問一答。◇◇（試合前）−ＷＢＣで一番印象に残