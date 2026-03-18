良質な犯罪ドキュメンタリーを一本生み出すことは、際限なく時間と精神を削り続ける、出口の見えない泥仕事だ。凄絶な現実を、いかにして高い純度のコンテンツへと昇華させ、我々に突きつけるか――。制作側はバランスの見極めを求められる。【写真】性暴行や殺人を繰り返したのに、女性ファンが熱狂…アメリカの「イケメンすぎる殺人鬼」を見る一方で、地上波から毒が消えた現代では、もっと生々しく、もっと残酷な「本物の人