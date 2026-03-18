夫婦漫才コンビの宮川大助・花子がニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月曜〜金曜後11：00）の密着企画「NO MAKE」に出演した。【写真】花子から手渡されたハンカチを持ち…涙ながらに語った宮川大助1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っている。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体