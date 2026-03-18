17日に放送されたABCラジオ「天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと」で、お笑いコンビ、天才ピアニストの竹内知咲（34）ますみ（38）が先日受診した人間ドックでの体験を語った。2人にとって人間ドックは一昨年以来2度目。「なんやかや言うても、体が資本やから」と、そろって病院に出向いた。竹内は「視力が両目とも1・5あって、うれしかった」と順調に検査項目をクリアしていったのに対し、芸人になる前は看護師として働いていた