バッグスタイルビジネスパーソンの悩みと言えば、ご存知の通り背中の“ムレ”問題。夏はもちろんですが、意外に盲点なのが3〜4月のまさにこれからの季節。朝晩が寒いから着込むけど、日中が暖かいので地味に背中がムレて汗ばむ、なんて経験をした人も多いのでは？ちなみに私は北関東北部から月に10日ほど都内に出勤していますが、地域差からくる気温差も相まって、毎年割と真剣に悩んでいます。東京、暖かい…。この悩みを各バッ