アゴーラ ホスピタリティーズは、「アゴーラプレイス 京都二条」を2月16日にプレオープンした。建物は地上7階建て。客室はスタンダードツイン19室、スタンダードキング6室、デラックストリプル5室の3タイプ全30室。プレオープンを記念して、宿泊プラン「プレオープニング特別優待プラン」を販売している。公式ウェブサイトからの予約限定で基本料金から20％引き、会員登録で最大30％引きとし、先着100名にオリジナルポストカードを