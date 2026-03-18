OPPOは17日、中国の濱海湾キャンパスで開催した新製品発表会で、折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」を発表した。価格は2699シンガポールドル（約33万6000円）。日本での発売は明らかにされていない。 OPPO最高製品責任者 ピート・ラウ氏 3Dプリント技術とフレックスガラスで「折り目」を解消 Find N6の最大の特徴は、航空宇宙グレードのチタン合金を用いた「第2世代 Titanium Flexion