北海道・伊達警察署は２０２６年３月１７日、傷害の疑いで洞爺湖町に住む無職の男（６１）を現行犯逮捕しました。男は１７日午後４時４０分ごろ、洞爺湖町高砂町にある共同住宅の一室で、プラスドライバーの柄の部分で妻（５０代）の頭を殴打しけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、１７日午後４時４０分すぎ、「エレベーター内で刺された」と男の妻から消防に通報があったということです。妻は