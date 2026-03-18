今大会後に退任する意向となっている井端監督(C)Getty Images綿密に計算された継投は、侍ジャパンの“不足要素”を浮き彫りにするようでもあった。現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、ベネズエラ代表はイタリア代表に4-2で勝利。史上初の大会制覇まであと一つと迫った。【動画】日本撃破に大興奮！試合後のロッカーでアクーニャJr.が叫んだ「寿司を食らったぞ」今大会の台風の