現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート調査」から、2026年1月9日に回答があった兵庫県在住69歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：69歳男性同居家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：兵庫県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：700万円現在の預貯金：100万円、リスク資産：75万円