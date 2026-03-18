東京都在住の30代女性・ハーブさんは、数年前に乗ったタクシーの運転手さんに伝えたいことがある。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その日、ハーブさんは車内で泣き続けていた。すると、その様子を見かねて......。＜ハーブさんからのおたより＞2022年の8月、夫との関係に悩み、子供の手を引いて勢いで実家に帰りました。タクシーをアプリで呼び、子供