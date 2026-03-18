◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人の戸郷翔征投手が今季2度目のオープン戦登板を終えて、収穫と課題を語りました。ヤクルト相手に先発した戸郷投手は初回の立ち上がり、ヤクルトのサンタナ選手に直球を打たれソロHRを被弾。それでも「今日は真っすぐを多めにいった。質や速さ、球威は(投球で)1番重要なところなので確かめたかった」と話す通り、その後もヤクルト打線に真っ向から立ち向かいました。4