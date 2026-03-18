【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小幅に続伸し、前日比46.85ドル高の4万6993.26ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を18日に控えて、様子見ムードが強く値動きは限られた。緊迫化する中東情勢を背景に、原油価格が高止まりしていることも相場の重荷となった。17日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相