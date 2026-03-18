【サンパウロ共同】アルゼンチンのキルノ外相は17日、同国が世界保健機関（WHO）から脱退したと発表した。ミレイ大統領はトランプ米大統領を信奉しており、1月に脱退手続き完了を発表した米国に追随した。アルゼンチン政府は昨年2月に脱退の方針を表明し、その翌月にWHO側に通告した。脱退理由として新型コロナウイルス禍での対応を挙げ、WHOが「史上最大規模の経済的な惨事を引き起こした」と批判していた。