エンゼルスは17日（日本時間18日）、ホセ・ソリアーノ投手（27）が開幕投手を務めることを発表した。エンゼルスの開幕は26日（同27日）のアストロズ戦。開幕投手は昨年10勝を挙げた右腕に託す。菊池雄星は2年連続の大役とはならなかった。菊池は昨年メジャー7年目で初の開幕投手を務め、6回87球で5安打3失点とクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成した。だが、打線は不発、8回に救援陣が崩れるなど1−8で