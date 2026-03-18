18日午前6時13分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の釧路市と標津町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道釧路市標津町■震度1□北海道厚岸町浜中町標茶町白糠町えりも