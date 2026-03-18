16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、3月14日に現役引退試合を行った巨人・長野久義について言及した。佐伯氏は「僕の個人的な感想ですけど、球界1、2を争ういい男」と評価。「礼儀も正しいですし、野球もセンスがある。上手いんですよ。バッティングもいやらしい、守備も上手い、肩も強い」と絶賛した。「敵として見ていると、試合に出ていることが嫌だった。2年間現役で被っ