NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）が東京で暮らす様子が描かれている。だが、史実では東京の前に神戸に住んでいる。小泉八雲は、神戸でどのような生活を送っていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に迫る――。神戸外国人居留地、1910年（写真＝望月小太郎／Japan to-day／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■ドラマでスルーされそうな「神戸の生活」NHK朝の連続テレ