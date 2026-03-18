韓国を代表するチアリーダー、アン・ジヒョンが、その圧倒的なプロポーションでファンを魅了している。アン・ジヒョンは3月15日、自身のインスタグラムを更新。タイはプーケットで過ごす近況写真を複数枚投稿した。【写真】豊かな胸元のアン・ジヒョン公開された写真には、異国情緒あふれるプーケットの街並みを背景に、ブラウンのタイトなワンピースを身にまとった彼女の姿が映し出されている。今回の投稿で最もファンの目を引い