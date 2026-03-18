「夢グループ」のテレビＣＭでおなじみの歌手・保科有里が１８日までに、「私の愛車が、傷をつけられてしまいました」とショックを吐露した。自身のインスタグラムで１７日、「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました右の前のドアと後のドア、そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」と告白。赤い車体に横一線で目立つ傷が付いている。保科は「人様の家の前ではありません、駐車禁止の