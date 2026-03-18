親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラの大人な表情が話題を集めている。１日に２１歳の誕生日を迎えた池田。１７日にインスタグラムを更新し、誕生日祝いの様子をアップ。「あまりにも幸せなお祝いでした…私は幸せ者だああ」とつづり、ドリンクを手に真っ赤なニットを羽織った姿を公開した。この投稿にはは「赤い服似合ってる可愛い」「お誕生日おめでとうかわいさ半端ないじゃん」「お綺麗ですね」