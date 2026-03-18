【メジャーリーグ通信】【友成氏コラム】“前科持ち”タティスJr．、ザル守備ラミレス、復活のロドリゲス、力自慢カミネロ今回のWBCで圧倒的な存在感を見せているのはドミニカ共和国とベネズエラの野球ナショナリズムだ。ドミニカは人口が東京都とほぼ同じ規模の発展途上国で、「野球を食べて呼吸している」と言われるほど、野球が国民の間に広く深く浸透している。毎年、100人以上のメジャーリーガーを擁しているため、野球は