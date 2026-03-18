歳を重ね学びと経験を積み重ねるなか、「黄金の3日間」における振る舞い方がガラリとかわったという長谷川氏。前回までの記事では若い頃の実践を再現したが、では、現在はどうなのか。学級通信をもとに引き続き「学級開き」の様子を見てみよう『中学の学級開き黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとにした特別記事をお届けする。生徒の名前はすべて仮名または記号とした。入学式の一挙手一投足の確認から