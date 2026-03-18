突然ですが、「イラン」の正式名称知っていますか？ニュースでよく耳にする一方で、あまり知られていない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「イラン・イスラム共和国」でした！イランの正式名称は、「イラン・イスラム共和国」です。首都はテヘランで、中東地域に位置する国であり、古代から続く長い歴史と文化を持つ国として知られています。イランは、かつて「ペルシャ」と呼ばれていた地域にあたり、古代にはペルシ