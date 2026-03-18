アメリカのトランプ大統領は17日、各国に要請していたホルムズ海峡への艦船派遣についてNATO（北大西洋条約機構）加盟国に加え、日本の支援も必要無いとの考えを示しました。トランプ大統領は自身のSNSで、各国に求めていたホルムズ海峡でのタンカー護衛について「NATO加盟国の大半が作戦への関与を拒否した」と説明し、「もはや我々はNATOの支援を必要とせず、望んでもいない」と表明しました。その上で「日本やオーストラリアな