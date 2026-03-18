刑務所や少年院を出た人の立ち直りを支える保護司制度を、時代に即した持続可能な姿に築き直せるか。重要な一歩となる。改正保護司法が成立した。担い手確保や安全対策の推進が盛り込まれ、今年中に施行される。社会で支える理念を絵に描いた餅で終わらせぬよう、官民で協力して具体策の強化に取り組みたい。保護司制度は明治以来、再犯防止と地域の安全に寄与してきた。保護観察中の人が社会生活を送れるように保護司が定期