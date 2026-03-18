日田高等技術専門校（大分県日田市朝日ケ丘）で13日、修了式があった。年代を超えて1年間、資格や技能を身に付けた訓練生33人に、修了証書が贈られた。修了生たちは、新たに就職するなど次の一歩を踏み出す。同校は県立の職業能力開発校で、これまで修了した訓練生は2千人を超える。現在は、簿記やワープロ、表計算などの資格や技能を得るオフィスビジネス科と、造園技能士などの資格や技能を身に付けるガーデンエクステリア科