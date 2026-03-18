国土交通省が発表した2026年公示地価（1月1日時点）で、熊本県内の全用途の平均変動率は9年連続プラスの3・2％増だった。ただ、上昇幅は0・4ポイント小さくなり、新型コロナウイルス禍の2021年以来、5年ぶりに縮小した。半導体の世界大手、台湾積体電路製造（TSMC、菊陽町）を巡る報道などによる先行きの不透明感が大きいとみられ、住宅地、商業地、工業地の用途別でも上昇幅は0・1〜2・4ポイント縮小し、一服感が生じている。