国土交通省が発表した2026年の大分県内の公示地価（1月1日現在、標準地247地点）で、住宅地は対前年平均変動率2・8％（前年比0・4ポイント増）と9年連続で上昇した。商業地も3・3％（同1・1ポイント増）となり、4年連続の上昇となった。日田市では住宅地、商業地ともに上昇に転換した。（中野剛史）住宅地で継続して調査を行っている142地点をみると、上昇は前年と変わらず99地点、横ばい22地点（前年比2地点増）、下落21地