海上自衛隊佐世保地方総監部は16日、艦艇内で異性の衣類を物色したとして、護衛艦「あしがら」所属の2等海曹（35）を停職40日の懲戒処分とした。総監部によると、2曹は昨年7月22日午前0時10分ごろ、立ち入りが制限されている同艦内の異性の居住区画に侵入し、乾燥機内の衣類を物色した。同僚隊員に目撃され発覚。「異性の下着に興味があった」と話しているという。