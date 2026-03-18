陸上自衛隊相浦駐屯地は17日、酒気帯び運転をする友人の車に同乗したとして、水陸機動団後方支援大隊の陸士長（23）を停職12日の懲戒処分とした。駐屯地によると、陸士長は2024年1月13日、佐世保市内の飲食店で友人と飲酒後、友人の車に同乗した。「知人の飲酒量は少なく、運転に支障がないと軽率に判断した」と話している。県警から駐屯地への連絡で発覚したという。