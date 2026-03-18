国土交通省が17日に発表した長崎県内258地点の公示地価（1月1日現在、1平方メートル当たり）によると、住宅地の平均価格が5年連続で上昇した。商業地と工業地を含めた全用途では、前年と比較した平均変動率はプラス1・2％で、4年続いた上昇が止まり、横ばいとなった。利便性の良い都市部や人口増が見られる県央地域が上昇傾向にある一方、離島や半島では価格下落が続き、二極化が進んでいる。住宅地の調査地点は165地点（前年