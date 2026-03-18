テレビ番組「歌唱王」で日本一に輝いた長崎県平戸市田平町の小学5年、西山琳久（りく）さん（11）が17日、市役所で松尾有嗣市長と面会し、メジャーデビューが決まったことを報告した。西山さんは「応援してくれる皆さんを笑顔にできる歌手になりたい。紅白歌合戦出場を目指し、平戸をPRする」とあいさつ。市長は「武道館や東京ドームを満員にする活躍を楽しみにしている」と激励した。母親の貴子さん（48）によると、西山さ