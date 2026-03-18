佐賀県神埼市議会は16日、テレビ受信機能付きカーナビを備えた公用車のNHK受信料について、国に対し、全額免除制度の創設を求める意見書を全会一致で可決した。高市早苗首相や林芳正総務相ら宛てに提出する。市は、昨年4月にNHK佐賀放送局から受信契約の確認案内を受けて調査し、公用車14台の受信契約を結んでいなかったことが判明。同6月に受信料129万7560円を支払った。意見書では、カーナビは「経路確認を目的に導入され