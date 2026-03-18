佐賀県は、2050年に開封するタイムカプセルに「未来へのメッセージ」を入れる収納式を30日に県庁旧館2階で開く。メッセージと一緒に納める記念品を制作するワークショップも企画しており、参加者（定員30人）を募集している。タイムカプセルは、旧館2階に飾られている大型の有田焼のつぼ（高さ145センチ、直径幅68センチ）。00年に21世紀の幕開けを記念し、25年開封の「希望」と50年開封の「夢」の2基が制作された。昨年12月に