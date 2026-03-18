国土交通省が17日に発表した佐賀県内の公示地価（1月1日現在）は、住宅地、商業地、工業地の全用途で対前年平均変動率が5年連続の上昇となった。鳥栖市内にのみ地点がある工業地は変動率が12・4％プラスで、2年ぶりに都道府県別で全国1位となった。用地不足で需要の一部は周辺に流れたものの、依然として物流業、製造業からの引き合いが強い。住宅地は2・9％、商業地は4・5％の上昇率で、いずれも前年を上回った。（松本紗菜子