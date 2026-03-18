九州最大級のキャンプ場を備えた体験型複合施設「スノーピークグラウンズ吉野ヶ里」が18日に開業するのを前に、吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼市、吉野ケ里町）で17日、記念式典が開かれた。弥生時代の建造物をモチーフにした宿泊施設を備え、遺跡の新たな楽しみ方を提案する。県とアウトドア用品メーカー「スノーピーク」（新潟県）が連携し、公園の県営エリアに整備した。約6ヘクタールの施設内に160区画のキャンプ場があり