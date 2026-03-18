国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている夏祭り「戸畑祇園大山笠」の振興会は15日、北九州市戸畑区内で定期総会を開き、各地区の山笠が勢ぞろいするメイン行事「競演会」を、今年は7月25日に開催すると決めた。今年の事業計画では、物価高による運営費の上昇を補うために、クラウドファンディング（CF）や募金を初めて検討することを盛り込んだ。振興会事務局によると、会場の設営や警備にかかる費用